خلال التقلبات الجوية.. الناظر يقدم نصائح ذهبية لمرضى الحساسية الجلدية والأنفية

قال الدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، انه مع تقلب الأحوال الجوية فعلى

مرضى الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية بضرورة تناول قرص مضاد للهستامين طويل المفعول بداية من اليوم وحتى يوم الأحد القادم.

وتابع الناظر في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، انه على مرضى الحساسية الجلدية و الجيوب الأنفية أيضا استعمال زيرتك أو ليڤوهستام او تلفاست ١٨٠ أو ترياكتين.



