خلال التقلبات الجوية.. الناظر يقدم نصائح ذهبية لمرضى الحساسية الجلدية والأنفية

قال الدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، انه مع تقلب الأحوال الجوية فعلى مرضى الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية بضرورة تناول قرص مضاد للهستامين طويل المفعول بداية من اليوم وحتى يوم الأحد القادم.
وتابع الناظر في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، انه على مرضى الحساسية الجلدية والجيوب الأنفية أيضا استعمال زيرتك أو ليڤوهستام او تلفاست ١٨٠ أو ترياكتين.
وتابع الناظر في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، انه على مرضى الحساسية الجلدية والجيوب الأنفية أيضا استعمال زيرتك أو ليڤوهستام او تلفاست ١٨٠ أو ترياكتين.
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ونصح الناظر مرضى الحساسية الجلدية والجيوب الأنفية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال حتى يوم السبت البقاء في المنزل، لوقايتهم من الإصابة بحساسية الجلد او مشاكل الجيوب الأنفية.
وأفاد الناظر، أن اتباع بعض النصائح البسيطة للوقاية من الأمراض والمشاكل الصدرية والحساسية خلال الأيام المقبلة، والتي سوف تشهد بعض التقلبات الجوية، ومن أهم هذه النصائح :
1- إغلاق النوافذ جيدا.
2- التدفئة الجيدة .
3- ترطيب الجلد مساء بكريمات ترطيب أو فازلين.
4- عند الاضطرار للخروج من المنزل ارتداء ملابس شتوية ثقيلة.