ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اليوم.. افتتاح مركز العزيمة لعلاج ومكافحة الإدمان مجانا في الغردقة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:01 ص
مركز العزيمة لعلاج
مركز العزيمة لعلاج ومكافحة الإدمان
Advertisements
ابراهيم جادالله
تفتتح اليوم الثلاثاء وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسبق مع محافظة البحر الأحمر وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمجلس الوزراء والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة مركز «العزيمة» لعلاج ومكافحة الإدمان مجانا بالغردقة.

وأكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر ان المركز يقام على مساحة 3500 متر مربع وبطاقة استيعابية تصل لـ96 سريرا لخدمة وعلاج الإدمان بمحافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان مثل «البحر الأحمر – الأقصر – قنا» بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمجلس الوزراء والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة كأول مركز بمدينة الغردقة حيث سيتم استقبال الحالات من مختلف محافظات الصعيد لبدء العلاج.

وأضاف المحافظ أن وزارة التضامن وفرت عدة أدوات ترفيهية ورياضية بينها تنس طاولة وبلاي استيشن وبلياردو وملعب طائرة وساشات تليفزيون وتقديم ثلاث وجبات غذائية مختلفة وصالة رياضية وغرف مكيفة ومطعم مجهز لكافة التجهيزات ويضم المركز مطعم وصالتي تأهيل رياضي (بنج وبلياردو) ومسرح وصالة لياقة بدنية ومكتبة ومغسلة، وعيادات خارجية بمدخل مستقل من الشارع الجانبي، وأماكن خارجية وبرجولات ومسطحات خضراء.

وتابع حنفى، أطلق على المركز اسم العزيمة ويقدم خدماته بالمجان ويضم المركز قسم للعيادات الخارجية بعدد «3» عيادات بسعة تشغيل «75» مريضا يوميًا كما ستتوافر بالمركز خدمة سحب السموم، «الديتوكس»، والتأهيل ويقدر عدد المستفيدين من المركز سنويًا قرابة 21 ألف مريض إدمان مقسمة ما بين 19،500 مريض عيادات خارجية و1080 مريضا حجز داخلي وهو المركز الأول من نوعه الذي يقام على أرض المحافظة لتقديم خدماته بشكل مجاني لخدمة أهالى البحر الأحمر وعدد من محافظات الصعيد.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التضامن: استمرار عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان مجانا خلال رأس السنة

مدير صندوق مكافحة الإدمان يكشف عن أكثر محافظة فقيرة في علاج المدمنين

مدير صندوق علاج الإدمان يكشف.. كيف استفادت دول العالم من حملة محمد صلاح.. ومن أين يستمد الطلاب معلوماتهم عن المخدرات؟ وكيفية رصد المدمنات والتعامل معهن؟ وعدد مراكز العلاج وعناوينها؟ فيديو

4 ملايين جنيه.. صندوق مكافحة الإدمان يدعم مشروعات المتعافين من المخدرات

افتتاح قسم جديد لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة الإسكندرية ..صور

بإجمالي 4 ملايين و160 ألف جنيه.. مكافحة الإدمان يسلم دفعة جديدة من المتعافين قروضا لإنشاء مشروعات

ترشيحاتنا

استأصلت جزءا من القفص الصدري .. مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن حالة حورية فرغلى

الموديل العراقية فلة بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير

بعد بلاغ رسمي ضد رضا عبد العال من 3 نجوم أهلاوية.. تعرف على عقوبة الاتهامات الباطلة

مستشار المفتي يوجه رسالة لكل فتاة تأخرت في الزواج.. فيديو

الزموا البيوت .. الأرصاد: أمطار رعدية وعواصف خلال ساعات .. فيديو

تعرف على دور أحمد السقا في فيلم السرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد