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محافظات

اليوم.. انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في 3 مستشفيات و22 مركزا صحيا بالإسماعيلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:52 ص
منظومة التأمين الصحي
منظومة التأمين الصحي الشامل
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انجي هيبة
كشف الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي بالمحافظات، عن أسماء المستشفيات التي ستنطلق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء.

وقال السبكي، إنه من المقرر بدء مرحلة التشغيل التجريبي من المنظومة الجديدة في الإسماعيلية، في 3 مستشفيات، وهم "مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو، ومستشفى أبو خليفة للطوارئ، والمخصص حاليًا للحجر الصحي"، بالإضافة إلى 22 مركزا ووحدة صحية منتشرة في مراكز وقرى المحافظة تغطي مختلف التخصصات الطبية لخدمة قاطني الإسماعيلية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المستشفيات المتبقية والمقرر دخولها المنظومة بمحافظة الإسماعيلية يبلغ عددها 9 مستشفيات، مؤكدًا دخولهم التشغيل بالمنظومة عقب الإنتهاء من كافة أعمال التجهيز والتطوير ورفع الكفاءة وفقًا لأعلى معايير الجودة ، وهي مستشفيات "أورام الإسماعيلية، رمد الإسماعيلية"صدر الإسماعيلية حاليًا"، مركز إعادة التأهيل بالإسماعيلية "مجمع التأمين الصحي حاليًا"، مستشفى جراحات اليوم الواحد بالقصاصين"القصاصين المركزي حاليًا"، التل الكبير المركزي، أبو صوير المركزي، فايد المركزي، القنطرة شرق المركزي، القنطرة غرب المركزي".

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه تم رفع كفاءة وتطوير المنشآت الصحية على أعلى مستوى من المعايير الإنشائية والتجهيزات الطبية وغير الطبية مع تزويدها بأحدث التقنيات العالمية التى تيسر على المنتفع التشخيص والعلاج مع ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستغلال التكنولوجيا لتوفير سبل الرعاية الطبية للمنتفعين مما يحقق رضاء المنتفع عن الخدمة، ويكون داعما لها، مشيرًا إلى أن العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ بالمستشفيات تعمل بكفاءة ووفق المقاييس العالمية.

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