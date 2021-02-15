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فوائد مذهلة لـ العدس البني.. أهمها رقم 3

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:48 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفوائد الصحية لتناول فوائد مذهلة العدس البني..

1- تعزيز صحة القلب
تساعد الألياف الغذائية في العدس على التقليل الكولسترول الضار في الجسم. والتقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب وجهاز الدوران.

نظرًا لغنى العدس بالمعادن والفيتامينات والبروتينات، فإنه يعتبر بديلًا جيدًا للحوم.

البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم في العدس تساعد مجتمعة على خفض ضغط الدم المرتفع.

2- فوائد العدس للمرأة الحامل
العدس غني بحمض الفوليك الذي يعد عنصرًا غذائيًا أساسيًا وضروريًا لنمو جنين صحي ولا يعاني من أي مشاكل ذهنية وإدراكية.

3- مكافحة السرطان
يحتوي العدس على السيلينيوم، الذي يعمل على
- التخفيف من الالتهابات.
- التقليل من نمو الأورام السرطانية.
- تحسين صحة وردود أفعال الجهاز المناعي، بما في ذلك تعزيز إنتاج خلايا ت التي تحارب الأمراض.
- يلعب دورًا في تعزيز وظائف الكبد.
- يساعد على تخليص الجسم من بعض المواد التي تسبب السرطانات. كما وقد تساعد الألياف الغذائية المتواجدة في العدس على خفض فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

4- محاربة التعب والإرهاق الناجم عن نقص الحديد حيث يعتبر مصدرًا ممتازًا للحديد، ويحتوي كوب منه على أكثر من ثلث الحاجة اليومية من الحديد.
5- تنظيم عمليات الهضم
- يساعد على خسارة الوزن لغناه بالألياف الغذائية
- يساعد على تحسين عمليات الهضم في الجهاز الهضمي.
- يساعد على قطع الشهية والشعور بالشبع.
- يقلل من السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا.
- يمنع حدوث الإمساك.
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