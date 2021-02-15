أهم الأخبار.. إطلاق اسم مدينة الأمل على عزبة الهجانة والكيلو 4 ونص.. ضبط 144 قطعة سلاح وتدمير 4 أنفاق.. ومصر تنظم بطولة عالمية جديدة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها في التقرير التالي..
السيسي يوجه بإطلاق اسم مدينة الأمل على عزبة الهجانة ومنطقة الكيلو 4.5
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
الحكومة: اشتراطات البناء الجديد ستطبق على مدن العمران القائم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا، لاستعراض الاشتراطات التخطيطيـة والبنائيـة للمــدن المصريـــة، مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب.
القوات المسلحة: ضبط 144 قطعة سلاح وتدمير 4 أنفاق بشمال سيناء
تمكنت قوات حرس الحدود، خلال الشهر الماضى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم ضبط 3 بنادق قناصة و3 رشاشات و11 بندقية آلية و12 بندقية خرطوش و25 مسدس صوت و90 بندقية ضغط هواء، فضلًا عن 2500 طلقة مختلفة الأعيرة و15 هاتفا للاتصال عبر الأقمار الصناعية، إضافةً إلى اكتشاف وتدمير 4 فتحات نفق بشمال سيناء.
قرار عاجل من أمن المنيا بشأن صاحب رحلة الحمار
أفرجت أجهزة الأمن بالمنيا، عن بهاء الدين على محمد علي، وشهرته بهاء العمدة، وحماره، بعد أن جرى التحفظ عليهما داخل نقطة شرطة قلوصنا بمركز سمالوط، مساء اليوم الإثنين، للتأكد من هويته خلال رحلته التي انطلقت من محافظة الجيزة في طريقه إلى أسوان لتوثيق عادات وتقاليد أبناء الصعيد.
تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني
استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيدخل به مباراة الفريق أمام المريخ السوداني، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
استأصلت جزءا من القفص الصدري .. مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن حالة حورية فرغلى
كشف مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلى عن تطورات الحالة الصحية بعد أن أجرت العملية الأولى الخاصة بتركيب عظمة فى الأنف والتى أجرتها فى أمريكا بولاية شيكاغو.
اعتقال مسلحين في محيط البيت الأبيض