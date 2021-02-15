أهم الأخبار.. إطلاق اسم مدينة الأمل على عزبة الهجانة والكيلو 4 ونص.. ضبط 144 قطعة سلاح وتدمير 4 أنفاق.. ومصر تنظم بطولة عالمية جديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا، لاستعراض الاشتراطات التخطيطيـة والبنائيـة للمــدن المصريـــة، مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب.

القوات المسلحة: ضبط 144 قطعة سلاح وتدمير 4 أنفاق بشمال سيناء

تمكنت قوات حرس الحدود، خلال الشهر الماضى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم ضبط 3 بنادق قناصة و3 رشاشات و11 بندقية آلية و12 بندقية خرطوش و25 مسدس صوت و90 بندقية ضغط هواء، فضلًا عن 2500 طلقة مختلفة الأعيرة و15 هاتفا للاتصال عبر الأقمار الصناعية، إضافةً إلى اكتشاف وتدمير 4 فتحات نفق بشمال سيناء.





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