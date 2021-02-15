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فن

هلا تسبق هلا .. طرح أحدث أغاني أميمة طالب على تطبيق ديزر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:58 م
أميمة طالب
أميمة طالب
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سعيد فراج
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني الفنانة التونسية أميمة طالب، بعنوان "هلا تسبق هلا" وذلك حصريا عبر تطبيق ديزر للموسيقى. 

أغنية أميمة طالب "هلا تسبق هلا" من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان يزن السقاف وتوزيع براك المطوع، مكس وماستر جاسم محمد.

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أعمال الفنانة أميمة طالب، الفنية وهي أغنية باللهجة الخليجية تحمل اسم «دنيتي انت» وذلك حصريا عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

كما طرحت المطربة التونسية أميمة طالب نجمة برنامج "ستار أكاديمى"، أجدد أغانيها بعنوان "برافو" من كلمات وألحان توفيق المغربي"الجوكر "، توزيع ومكس و ماستر عصام الشرايطى، وذلك عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.
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