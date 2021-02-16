غدا.. جامعة حلوان تبدأ سلسلة ندوات عن الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:01 ص
جامعة حلوان
تعقد جامعة حلوان فعاليات الويبينار الدولي الأول فى سلسلة ندوات افتراضية بعنوان" الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ورئيس لجنة مكافحة الفساد، وبالتعاون بين لجنة مكافحة الفساد ومكتب العلاقات الدولية .
و يعقد الويبينار بمشاركة عدد من المحاضرين وهم دكتور الكس بيتكوف من منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ودكتور كمال العلاوين من جامعة الأردن، ودكتور مونيكا كيريا من جامعة كافيندش فى أوغندا، و دكتور شابير احمد خان من جامعة بيشاوار الباكستانية، ودكتور مارتين ليندر من جامعة مارتن لوثر الألمانية، ومن جامعة حلوان دكتور حنان كمال مقرر لجنه مكافحة الفساد.
يأتي ذلك، عبر برنامج زووم Zoom، في تمام الساعة الثانية، وحتى الرابعة عصرا، من يوم غد، الأربعاء، 17 فبراير 2021.
جدير بالذكر ان وحدة البحث العلمي نظمت ورشة عمل بعنوان المراجعات المنهجية عبر برنامج زووم، تأكيدًا لأهمية و ضرورة النهوض والتطوير الدائم والمستمر للبحث العلمى، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى.
حاضر فى ورشة العمل الدكتور محمد عبد الجواد أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة الأزهر، وحضر ورشة العمل نحو 500 باحث وعضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة والعديد من الجامعات المصرية وادارها الدكتورة هايدى سمير رئيس قسم الميكروبيولوجى بكلية الطب جامعة حلوان.
وتضمنت ورشة العمل تعريف المراجعات المنهجية حيث أنها تمثل أحد أساليب مراجعة الإنتاج الفكري، والذي يركز على موضوع من مواضيع البحث، ويحاول تحديد وتقييم وانتقاء وتحضير كل الدلائل العلمية ذات الجودة العالية حول ذلك الموضوع، وأيضا البحث فيما قد تم نشره حول الموضوع وآخر ما وصل أليه العلم فيه.