غدا.. جامعة حلوان تبدأ سلسلة ندوات عن الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم

و يعقد الويبينار بمشاركة عدد من المحاضرين وهم دكتور الكس بيتكوف من منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ودكتور كمال العلاوين من جامعة الأردن، ودكتور مونيكا كيريا من جامعة كافيندش فى أوغندا، و دكتور شابير احمد خان من جامعة بيشاوار الباكستانية، ودكتور مارتين ليندر من جامعة مارتن لوثر الألمانية، ومن جامعة حلوان دكتور حنان كمال مقرر لجنه مكافحة الفساد.





يأتي ذلك، عبر برنامج زووم Zoom ، في تمام الساعة الثانية ، وحتى الرابعة عصرا، من يوم غد ، الأربعاء ، 17 فبراير 2021.



