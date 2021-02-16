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توك شو

حمادة هلال لـ إسعاد يونس: للأسف إحنا في زمن التريند

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:46 ص
المطرب حمادة هلال
المطرب حمادة هلال
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عادل نصار
عبر المطرب حمادة هلال، عن موقفه من الترندات والسيوشيال ميديا.

وأضاف هلال، وهو يتناول كوب من الشاي، أثناء حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء الاثنين، :"للأسف إحنا في زمن التريند".

وتابع المطرب، أن الألبوم ظلم في الوقت الحالي، متابعا أنه نعيش زمن مختلف في الساحة الفنية.

وأوضح المطرب، أن فكرة الأغنية "السينجل" هي الفكرة السائدة وبالتالي تأخذ حقها بشكل جيد في الانتاج والانتشار، مستدركا أن الأغنية "السينجل" يكون معها فيديو كليب؟ 

وخلال الحلقة، غني المطرب حمادة هلال، أغنية أشرب شاي، والتي انطلقت عام 2019.

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال، فيديو كليب أغنية "آية في الجمال" التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات عليم، وألحان بينو، وتوزيع وميكس وماستر هادي مسرة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وأخرج الكليب عادل سرحان.
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