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بين الناس

"أسعد" يستغيث من عدم استلام وحدة بمدينة طيبة الجديدة في الأقصر منذ 2017

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:32 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أسعد مكرم باسيلى جرجس، المقيم بالأقصر – السواقى –بجوار مكتب خلف بشارع عدلى النفادى ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر استلامه لشقته فى الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبه الجديدة بالأقصر.

ويقول أسعد مكرم فى رسالته: " تقدمت لحجز وحدة سكنية بهيئة المجتمعات العمرانية فى الأقصر " مدينة طيبة الجديدة " وقمت بسداد مبلغ 11 الف و140 جنيه بحوالة بريدية بإيصال رقم 171031628  ، بتاريخ 20- 9 – 2017  ، طبقا لشروط حجز الوحدة السكنية التى حددها البنك ، وعلى مدار عامين تم تسليم كل من قام بالحجز فى نفس الأعلان الذى تقدمت فيه ، ولم يتم التواصل معى حتى الأن".

وأضاف : قمت بالأتصال بالبنك على الخط الساخن عديد من المرات للمتابعة لكن دون جدوى، وقمت بعمل شكوى رقم 191003215 ، وبردو مفيش جديد.. 3 سنوات علشان استلم الشقة فى المشروع ، وانا أعيش الان فى ايجار جديد وادفع ايجار ، واتمنى أستلام وحدتى فى أسرع وقت ممكن رأفة بحالى وأسرتى".

واشار إلى أنه تقدم بالعديد من الشكاوى للأسرع من استلام وحدتى السكنية المحددة بمنطقة مدينة بدر  ومفيش جديد، مناشدا المسئولين بالاسكان الاجتماعى بسرعة إجراء الحصول على شقتى  لتخفيف أعباء دفع الإيجار.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01270990058
01002030464
أقراء ايضا

  ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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