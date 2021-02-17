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بين الناس

سكان حى طرة الأسمنت يطالبون بنقل مصنع تدوير المخالفات خارج الكتلة السكنية.. صور

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن أحمد كمال حسن حسين، المقيم فى شارع فؤاد عبد الله طرة الأسمنت بجوار نادي أسمنت طرة الرياضي محافظة القاهرة، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد" يتضرر فيها من وجود مصنع تدوير القمامة  بطره الأسمنت يتسبب فى اضرار بالبيئة، حيث إن المصنع ينتج عنه تلوث بيئى وسمعى وبصرى كبير يضر بصحة المواطنين والبيئة ككل.

 ويقول أحمد فى رسالته: نحن سكان حى طره نشتكى من وجود المصنع الكرتون بطره الأسمنت، حيث أن المصنع ينتج عنه تلوث بيئى وسمعى وبصرى كبير يضر بصحة المواطنين والبيئة ككل، نطالب محافظ القاهرة بغلق المصنع وتحويله لمنطقة غير مؤهلة بالإسكان".
 
وأشار القارئ إلى أن السكان قاموا بعمل شكاوى كثيرة بحى طره ووزارة البيئة لغلق المصنع من سكان المنطقة.
 للتواصل مع القارئ من خلال رقم  
01202804088
   
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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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