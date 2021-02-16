حمادة هلال: غنيت وعمري 8 سنوات في فرح شعبي تحت البيت

كشف المطرب حمادة هلال ، عن أول أغنية غناها في حياته.





وقال هلال، أثناء حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الاثنين: "غنيت وكان عندي 8 سنوات، وغنيت أغنية بابا يا بابا، في فرح شعبي تحت البيت في حي الزاوية الحمراء".





وأضاف المطرب: "أنا عندي أغاني كتير مركونة وخلاص "حمضت" والدنيا اتقلبت عليا عشان أغنية "الشرح محلل 4".





وتابع المطرب، أن الألبوم ظلم في الوقت الحالي، متابعا أنه نعيش زمن مختلف في الساحة الفنية.





وتابع المطرب، أن فكرة الأغنية "السينجل" هي الفكرة السائدة وبالتالي تأخذ حقها بشكل جيد في الانتاج والانتشار، مستدركا أن الأغنية "السنجل" يكون معها فيديو كليب؟.

وخلال الحلقة، غني المطرب حمادة هلال، أغنية أشرب شاي، التي انطلقت عام 2019.





يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال، فيديو كليب أغنية "آية في الجمال" التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات عليم، وألحان بينو، وتوزيع وميكس وماستر هادي مسرة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وأخرج الكليب عادل سرحان.