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بين الناس

أهالي قرية شرف في البحيرة يناشدون بإدراجهم ضمن خطة الصرف الصحي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:08 ص
صدى البلد
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وسام مختار
سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية شرف التابعة لمركز المحمودية محافظة البحيرة ، بسبب الإهمال الشديد وانعدام العديد من الخدمات وعدم اهتمام المسئولين على الرغم من ارتفاع عدد سكانها مما يعرض خطوط المياه التلوث بسبب تسرب مياه الصرف على خط المياه . 

ويقول زاهر النجار في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "القرية تموت بالبطيء وليس لنا إلا الله، فنحن نعانى من انعدام العديد من الخدمات، ومن أهمها عدم وجود شبكة صرف صحى حتى هذه اللحظة، ولم يتم الاعتماد المالي لشركة المياه والصرف الصحي لتحقيق آمالنا لتوصيل الصرف للقرية".

وأضاف: "عدم وجود صرف صحى بالقرية أدى إلى انتشار مياه الصرف الصحي واختلاطها بتراكمات القمامة، مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة وكذلك الحشرات والبعوض، ونخشى من أن تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالي".
 
وتابع: "عدم وجود صرف صحي في المنطقة يؤدي إلى مشاكل تسرب المياه المبتذلة من الحفر ويجعل البيئة أكثر تلوثًا، وغالبًا ما تحصل شكاوى وخلافات بين المواطنين على خلفية تسرب المياه الجوفية من حفر البعض لأراضي البعض الآخر"، مطالبًا المسئولين بتوصيل خدمة الصرف الصحي التي أصبحت بمثابة حلم يراودهم منذ سنوات طويلة.
 
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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