أبراج الضغط العالى خطر يهدد أهالى السويس

استغاث المواطن عمرو صبحي ، فى رسالة الى خدمة شكاوى " بين الناس " الذى يقدمها موقع " صدى البلد " يتضرر فيها من وجود أبراج الضغط العالي بالسويس.









ويقول عمرو فى رسالته : "نعاني أشد المعاناة نحن سكان مدن الإسكان الاجتماعي الجديدة (عدلي منصور وأحمد زويل ومدينه النهضة) بمحافظة السويس من أبراج الضغط العالى الذى تسبب خطرا كبير جدا جدا على أرواحنا جميعا وتم إحضار جهاز لقياس الإشعاع الكهرومغناطيسي الذى يصدر من الابراج وظهرت قياسات تخطت المعايير الطبيعية بثلاث أضعاف مما يشكل خطورة علينا وعلي الأطفال بصفة خاصة والاجنة والحوامل ، وتم عمل شكوى رقم2985233 ، ولم ينظر فيها حتى الأن.









لذا نناشد المسئولين الإهتمام بهذا الموضوع وندعوا الله عز وجل ان تصل أصواتا إلى الساده المسؤولين لحل هذه المشكلة الخطيرة والتى تعرض صحتنا وابنائنا الى الخطر الشديد .





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ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.





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