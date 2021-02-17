سكان شارع ترعة السواحل في الوراق يشتكون من انتشار أكوام القمامة

سادت حالة من الاستياء بين سكان شارع ترعة السواحل فى الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، بسبب تضررهم من انتشار تلال القمامة، وخوفهم من التعرض للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا».





وبعث المواطن صالح سميح، برسالة إلى خدمة شكاوى "صدى البلد"، كتب فيها "نعاني من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا، حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، إضافةً إلى انتشار الحيوانات الضالة بها؛ مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".





وأضاف "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلاً عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى السكان"، متسائلًا "للعلم بندفع رسوم نظافة باستمرار فأين هي النظافة لذلك يجب عليكم نظافة المكان؟!".





وأكد "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، والمسئولين هنا لاعين ترى ولا أذن تسمع سوءا من وحدة محلية أو صحية".





وناشد الأهالي عبر "صدى البلد"، المسئولين، التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.





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