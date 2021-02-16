بعد البرونزية: ضياء السيد ينتقد مسئولي الأهلي.. ويؤكد: لا تنتظروا خيرا من والتر بواليا

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ليس الأمثل

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وقال ضياء السيد ، خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس": "محمد شريف تألق في مركز المهاجم الصريح ، وموسيماني تجاهله".

وتابع: "مندهش من مسئولي النادي الأهلي بعدم اتخاذ اي قرار تجاه مروان محسن حتى الآن ، وانتقاد مروان طبيعي؛ لتواجده في أكبر نادي في إفريقيا ".

وأشار ضيا السيد إلي ضرورة إعارة مروان محسن لاعب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





واتم:" بدر بانون صفقة ممتاز للنادي الأهلي ".

أكد ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، أن والتر بواليامهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالناديفي الوقت الحاليمتابعا: "لا تنتظروا خيرا من والتر بواليا في النادي الأهلي".