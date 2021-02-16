بعد البرونزية: ضياء السيد ينتقد مسئولي الأهلي.. ويؤكد: لا تنتظروا خيرا من والتر بواليا

أكد ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، أن والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ليس الأمثل في الوقت الحالي، متابعا: "لا تنتظروا خيرا من والتر بواليا في النادي الأهلي".
وقال ضياء السيد، خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس": "محمد شريف تألق في مركز المهاجم الصريح، وموسيماني تجاهله".
وتابع: "مندهش من مسئولي النادي الأهلي بعدم اتخاذ اي قرار تجاه مروان محسن حتى الآن، وانتقاد مروان طبيعي؛ لتواجده في أكبر نادي في إفريقيا ".
وأشار ضيا السيد إلي ضرورة إعارة مروان محسن لاعب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
واتم:" بدر بانون صفقة ممتاز للنادي الأهلي ".