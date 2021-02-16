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منوعات

العثور على بقايا صياد في فم تمساح

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
اختفى صياد أسترالي بشكل مفاجئ، وفي نفس الوقت؛ تم العثور على بقايا بشرية داخل فم وأمعاء تمساح، وفي مكان قريب من القارب الخاص بالصياد.

وتم الإبلاغ عن فقد رجل يبلغ من العمر 69 عامًا بعد أن خرج للصيد في وسط كوينزلاند، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وفي وقت لاحق، جرى العثور على التمساح بالقرب من قارب الصياد المفقود المقلوب، وحدد مكان بقايا بشرية بالداخل، ووجدوا بعض الرفات البشرية قبل تحديد مكان التمساح.

وجرى العثور على تمساح طوله 4.2 متر في كيرنز، وتم قتله قتلا رحيما من قبل ضباط وزارة البيئة والعلوم، بالقرب من جزيرة هينشينبروك.

وقالت الشرطة إن الرجل كان متمرسًا في الماء، لكن لم يكن بحوزته معدات أمان سوى جهاز اللاسلكي.
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