مستشار المفتي يوجه رسالة لكل فتاة تأخرت في الزواج.. فيديو

وجه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، رسالة لكل فتاة تأخرت في الزواج ، مستشهدا بقوله تعالى "وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ".









وقال عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن الزوج الذي يختاره الله لكِ؛ سيأتي في الوقت المناسب، لأنه قد يأتي لكِ شخص غير مناسب ، وتَمُرِّين بتجربة زواج فاشلة.





وأشار إلى أن العلاقة بين العبد وربه، هي الفيصل للاقتناع بقضاء الله وقدره، لأن الله لا يأتي إلا بالخير للمسلم، وللفتاة أن تدعو الله "يارب ارزقني بالزوج الصالح الذي يعفني وأعفه، يارب أسألك أن تبرد قلبي بهذا الأمر".





وذكر أنه على الفتاة ان تزيد من الصلاة والسلام على النبي؛ لأن التي تكون في معية النبي، لا تخيب أبدا، منوها بأنه من الممكن أن نأخذ بالإطار المجتمعي ونعرف من حولنا أن فلانة لم تتزوج فيأتون لها بمن يرغبون بالزواج لخطبتها.





-حكم إجبار البنت على الزواج بمن لا ترغب فيه