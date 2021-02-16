لمدة 3 ساعات .. وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة بشأن الامتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل من الصف الرابع الإبتدائي وحتي الصف الثاني الإعدادي ستكون علي مدار يوم واحد فقط لكل صف عن طريق امتحان واحد مجمع لمدة 3 ساعات لكل صف.





وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" كل القرارات الخاصة بالإمتحانات وعودة الدراسة أخذت وقتا طويلا حرصا علي سلامة الطلاب، موضحا:""القرار لا يمكن أن يترك لشخص واحد، لأنه قرار سيادي يخص الدولة ككل".





وأردف:"عملنا كل إللي نقدر عليه لتقليل عبء الامتحانات نحاول إنقاذ السنة التعليمية لأولادنا، وإن شاء الله الامتحانات هتبقى بسيطة".





ونوه بأن هناك تنسيق تام بالنسبة للدبولة الأمريكية بين مصر والجهات المختصة في أمريكا، متابعًا: "نقوم بمعادلة شهادات التعليم الأجنبي بمثيلتها في مصر".