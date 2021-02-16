طيور مهاجرة.. رحلة مواطن مصري تقلد منصب مستشار لشرطة أستراليا

يواجه الجميع صعوباتٍ كثيرةً في هذه الحياة، ممّا يجعلنا نتساءل عن جدوى الاستمرار بالمحاولة والكفاح، ولكنّ للنجاح بعد الكفاح والتعب لذةً لم يجربها الكثيرون ممّن استسلموا في بداية الطريق، فالطريق إلى تحقيق الأهداف صعبٌ ومحفوفٌ بالصعاب والمشقات.





ولكن قصص نجاح المصريين في الخارج تفتح باب الأمل وترسم نموذجا لمستقبل يأتي بالجهد والعرق وليس بالغرق فى مراكب الموت ولا بأحلام الثراء السريع، فالطموح هو المنافس الأول للحب فى صنع المعجزات وهو ليس مجرد صفة بل هي موهبة وغريزة داخلية .





إنه الشاب المكافح هاني عادل ابن مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف. ويلقي "صدى البلد" الضوء على تألق وتفوق شاب مصري من بني سويف أحرز نجاحا باهرا، فى استراليا





نجح هاني عادل فى جذب الجميع إليه واحترامه، وكان مثالا للمصرى الأصيل صاحب الإرادة والتحدى،فهو واحدا من المصريين المتواجدين فى الخارج، الذين استطاعوا أن يكونوا عن حق، خير سفراء لبلادهم، وحققت نجاحاتهم شهرة كبيرة جعلت القاصي والداني يرفع القبعات لهم.





وأجرى صدى البلد،حوارا مع الشاب هاني في استراليا والذي قال إنه اسمه هاني عادل ، من مواليد مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف ، متزوج وزوجته من محافظة بني سويف





وأضاف "عادل ":"تخرجت من كلية الحقوق جامعة القاهرة فرع بني سويف حينذاك ، وبعد أدائي شرف وواجب الخدمة العسكرية عملت بالمحاماة في محافظة المنيا".





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وتابع "هاني":"بعد ذلك هاجرت الي استراليا مع العائلة سنة ٢٠٠٨، وعملت في وزارة الصحة الاسترالية في عدة مواقع و الآن انا اعمل بقطاع الموارد البشرية لمجموعة مستشفيات غرب سيدني





وقال: إنني عملت بالعمل العام للجالية المصرية في سيدني ثم تم انتخابي كنائب رئيس لاكبر جمعية مصرية في سيدني اسمها المجلس الاستشاري الاسترالي المصري و هي جمعية معروفة جيدآ لدي الحكومة المصرية و الحكومة الاسترالية.





وأضاف هاني: "تم حاليا مستشارآ للبوليس الاسترالي لشئون الجاليات متعددة الثقافات لمنع الجريمة لمدة ثلاثة اعوام، حيث اقوم بتقديم المشورة والنصيحة للشرطة حول التعامل مع الحاليات المختلفة، العمل مع الشرطة على وضع برامج مجتمعية لمساعدة الشباب الجديد على الاندماج بالمجتمع وردع الجريمة، تحديد القضايا الهامة القادرة على التأثير على العلاقات بين قوة شرطة نيو ساوث ويلز والمجتمعات غير الأصلية من خلفيات ثقافية ودينية ولغوية متنوعة.





واختتم الشاب هاني حديثه لصدي البلد قائلا: انا دائم التواصل مع أهلي وأصدقائي بمدينة الفشن وبني سويف وفي مصر عامة ، ونصح قائلا: على المهاجرين أن يدركوا بأن عليهم مسؤولية فى نشر ثقافتهم المصرية فى البلد المتجهين إليها، فالمهاجر ينشر ثقافة تكون دعاية لبلده فى البلد الثاني.





وحذر هاني فيمن يفكرون فى الهجرة بشكل غير شرعى، لا سيما وأن قرار الغربة ليس سهلا، كما أنهم يظلمون أنفسهم ويسيئون لصورة بلدهم .



