ضبط 5136 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة





أسفرت جهود الحملار خلال 24 ساعة عن ضبط 5136 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1880 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و267 مخالفة السير بدون تراخيص و21 مخالفة موقف عشوائى و45 مخالفة شروط التراخيص.





واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





يأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .