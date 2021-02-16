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طارق شوقي يكشف موعد حسم الجدل حول الدبلومات الأمريكية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:33 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سيتم الرد على كل الأسئلة الخاصة بالدبلومة الأمريكية وأبناءنا في الخارج، خلال أسبوع.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" كل القرارات الخاصة بالامتحانات وعودة الدراسة، أخذت وقتا طويلا حرصا علي سلامة الطلاب"، موضحا: "القرار لا يمكن أن يترك لشخص واحد، لأنه قرار سيادي يخص الدولة ككل".

ونوه بأن هناك تنسيقا تاما بالنسبة للدبلومة الأمريكية بين مصر والجهات المختصة في أمريكا، متابعًا: "نقوم بمعادلة شهادات التعليم الأجنبي بمثيلتها في مصر".

وأوضح:" نتدخل في التعليم الأجنبي بهدف الحفاظ علي مستوي أولادنا وقمنا بإنقاذ مستقبل التعليم الأجنبي العام الماضي، لافتا إلى أن الجامعات المصرية يجب أن تضع شروطها للإلتحاق وتطبق علي التعليم الأجنبي".
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