حمادة هلال: اتحفل عليا بسبب أغنية شهداء يناير وأخدت الموضوع بصياعة

كشف المطرب حمادة هلال، تفاصيل حملة السخرية التي تعرض لها بعد إطلاق اغنيه شهداء يناير.





وقال هلال، في حواره مع الاعلامية اسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي إم سي، اليوم الثلاثاء، إن :"بسبب اغنية شهداء ٢٥ يناير اتحفل عليا سنين طويلة زي ما اكون انا نكبة الثورة"، مضيفا أن :" بس عملت بعدها اصفر كموني واخدت الموضوع بصياعة".





فيما كشف المطرب حمادة هلال، عن أول أغنية غناها في حياته.





وقال هلال، : "غنيت وكان عندي 8 سنوات، وغنيت أغنية بابا يا بابا، في فرح شعبي تحت البيت في حي الزاوية الحمراء".





وأضاف المطرب: "أنا عندي أغاني كتير مركونة وخلاص "حمضت" والدنيا اتقلبت عليا عشان أغنية "الشرح محلل 4".





وتابع المطرب، أن الألبوم ظلم في الوقت الحالي، متابعا أنه نعيش زمن مختلف في الساحة الفنية.





وتابع المطرب، أن فكرة الأغنية "السينجل" هي الفكرة السائدة وبالتالي تأخذ حقها بشكل جيد في الانتاج والانتشار، مستدركا أن الأغنية "السنجل" يكون معها فيديو كليب؟.

وخلال الحلقة، غني المطرب حمادة هلال، أغنية أشرب شاي، التي انطلقت عام 2019.



