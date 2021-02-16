تعرف على جهود الداخلية في ضبط قضايا التهريب عبر منافذ الجمهورية

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط قضية (بضائع أجنبية الصنع) وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط (2) قضية وفى مجال الأمن العام تم ضبط (17) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى) وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1471) مخالفة مرورية متنوعة وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (147) حكم قضائى متنوع وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (4) قضايا .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



