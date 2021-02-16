تكفير ذنوب .. سيدة تجرد أطفالها من ملابسهم وتغطسهم في الجليد

جردت أم أطفالها الثلاثة من ملابسهم وأجبرتهم على النزول إلى الجليد في درجة حرارة تحت الصفر 15 درجة مئوية، وذلك كنوع من التكفير من ذنوبها.





قامت "ناتاليا فازينا" 33 عامًا، بخلع ملابسها وملابس أطفالها بالكامل في الصقيع الشديد في غابة بالقرب من موسكو ، روسيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





تم إنقاذ الأطفال وأمهم بعد أن رأهم رجل كان يمشي مع كلبه في وقت متأخر من المساء وأطلق ناقوس الخطر، ليعانى الأطفال "جريجوري" ، عشرة أعوام ، و"لازار" اثنان ، و"مارفا" 11 شهرًا ، من دور صقيع خطير وانخفاض درجة حرارة الجسم وكانوا سيموتون من التعرض للثلج في تلك الأجواء إذا لم يتم إنقاذهم على الفور.





كما تعالج المرأة في المستشفى وهي تعاني من الصقيع في ظهرها ورجليها وقدميها، ذكرت التقارير أن ابنها الأصغر لازار كان في غيبوبة طبية.





تم رفع قضية جنائية ضدها بتهمة الشروع في القتل، ومعاقتها على إهانة التعامل مع أطفالها الأربعة.