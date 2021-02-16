أسامة منير يكشف طقوس احتفاله بعيد الحب.. فيديو

قال الإعلامي أسامة منير، إن المشاعر والحب هي طبيعية بشرية، موضحا:" لا يوجد أحد علي وجه الأرض يمكنه العيش بدون حب والا سيكون حجر".





وأردف منير خلال حواره ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" أنه احتفل بعيد الحب على الرغم من انشغاله الشديد، وحصل على الهدية من شريكة حياته صباحا، وكذلك أحضر لها هدية لطيفة.





ونوه إلى أن الشيء الذى لفت انتباهه؛ هو كومكسات المتزوجين، وأن الزوجة الصالحة هي ليست شريكة حياة ولكنها شريكة نجاح.





وأوضح أنه تمكن خلال مشواره الإعلامى، بإنقاذ العديد من البيوت التي كانت على وشك الانهيار، لافتا إلى ان مفتاح الرجل عينه، ومفتاح المرأة أذنها، وتهتم أكثر بالتفاصيل.