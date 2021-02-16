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محافظات

السبكى: التأمين الصحي الشامل يضمن العلاج لكل المصريين بجودة وكرامة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:48 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تقديم كل أوجه الدعم وتذليل جميع العقبات لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، واصفا إياه بأنه مستقبل صحة مصر. 


وقال السبكي، إن التأمين الصحي الشامل، يضمن العلاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، ويقدم من خلاله خدمات طبية متميزة ومتكاملة ووفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية.


جاء ذلك بالتزامن مع فعاليات الافتتاح التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية خلال ساعات.


وأضاف: "مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد يحقق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، ويسهم في تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية، والحد من الفقر بسبب المرض".


وأشاد «السبكي» بدرجة الوعي العالية للمواطنين في محافظة الإسماعيلية، وذهابهم للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأشاد أيضًا بمجهودات فريق عمل وإدارة المشروع بالمحافظة والذي ساعد في كسر رقم المليون مواطن  في التسجيل ضمن المنظومة الجديدة بالمحافظة.


وناشد باقي المواطنين من أبناء الإسماعيلية الذهاب إلى أقرب مركز أو وحدة صحية لهم، وذلك لاستكمال عمليات التسجيل وفتح الملفات الفردية والعائيلة للأسرة، والوصول إلى نسبة 100% من إجمالي سكان المحافظة، وانتفاع الجميع بالخدمات والرعاية الصحية التي تقدمها المنظومة الجديدة فور بدء التشغيل التجريبي لها بالإسماعيلية قريبًا.


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