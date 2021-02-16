طلائع الجيش يرفض دفع أي مبالغ مالية للجبلاية لتحمل تكلفة مسحات كورونا السابقة

رفض أحمد المهدي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، دفع أي مبالغ مالية لاتحاد الكرة؛ لتحمل تكلفة مسحات الكشف عن فيروس كورونا عن الفترة الماضية.





وقال المهدي في تصريحاته لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس:" الاتفاق مع اتحاد الكرة كان يقضي يتحمل الجبلاية لعدد 33 مسحة لكل نادِ قبل كل مباراة".





وأضاف المهدي: "لم يصلنا خطاب سداد ثمن المسحات من اتحاد الكرة، لكن علينا أن نتذكر حالة الانشقاق التي حدثت قبل بداية الموسم والأندية التي طالبت بعدم استكمال النشاط نظرًا للتكاليف المالية العالية التي لم تكن لتتحملها".





وأكمل: "الجميع يعرف وقتها أن اتحاد الكرة أعلن تحمله لتكاليف المسحات عن فيروس كورونا، والأندية وافقت على ذلك؛ لتنفيذ رغبة الدولة في استكمال النشاط الكروي مرة أخرى".

وأضاف: "الجميع التزم والحياة الكروية عادت من جديد، والاتفاق كان أن اتحاد الكرة هو من سيتحمل، وحتى بعد تغيير المسحات واستبدالها بالكشف السريع، وكنا ملتزمين ولم نمانع الأمر".



