ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كاليفورنيا تسجل 6487 حالة إصابة و200 وفاة جديدة بكورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:08 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قالت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إنها سجلت 6487 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و200 حالة وفاة لتصبح كاليفورنيا أولى الولايات داخل أمريكا التي يتخطى عدد الوفيات بها 47 ألف شخص.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة في كاليفورنيا تُعد أدنى زيادة يومية بها منذ أوائل شهر نوفمبر الماضي.

وأضافت الشبكة أن أرقام الحالات المنخفضة في الولاية تعكس الانخفاض الثابت في الحالات الجديدة بعد أن بلغت ذروتها في بداية العام الجاري.

ووصل بذلك عدد حالات الوفاة الإجمالية بسبب الإصابة بالفيروس داخل كاليفورنيا إلى 47 ألفا و43 شخصا.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

غلق شارع البطل أحمد عبد العزيز جزئيا .. تفاصيل

طارق يحيى: جمال عبد الحميد جاء لأهداف استثمارية داخل نادي الزمالك

العظمى 14.. الأرصاد: انخفاض كبير فى درجات الحرارة لمدة ٣ أيام.. فيديو

الصحة العالمية تعلن مفاجأة سارة بشأن إصابات كورونا

فرج عامر : أتممنا بيع حسام حسن لنادٍ مصري مقابل 40 مليون جنيه

الكويت تعلن إجراءات مهمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد