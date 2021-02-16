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رياضة

الأندية الشعبية تعاني ماليا.. المصري: لم نتلق خطابا من الجبلاية بأي مديونيات.. تفاصيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:03 ص
النادي المصري
النادي المصري
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محمد رشاد
قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، إنه لم يتلق خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم لسداد مبلغ 3 ملايين جنيه قيمة المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا.

وأوضح الخولي في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد، أن اتفاق الأندية مع اتحاد الكرة من بداية الموسم، على أن يتحمل الاتحاد تكاليف المسحات.

وأضاف: "اتحاد الكرة يتحمل 33 لاعبا في كل مسحة، واللجنة الثلاثية تتفهم وضع الأندية المادي، وخاصة الأندية الشعبية التي تعاني ماليا".

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أكد أن شروط المسابقة في بداية الموسم تضمنت تحمل الأندية تكاليف المسحات الطبية للاعبيها وأجهزتها الفنية والإدارية.
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