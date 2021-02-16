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حوادث

غلق شارع البطل أحمد عبد العزيز جزئيا .. تفاصيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:10 ص
غلق شارع البطل أحمد
غلق شارع البطل أحمد عبد العزيز جزئيا
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هيثم محمد
أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، شارع البطل أحمد عبد العزيز، بالمهندسين، جزئيا؛ في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية.

وأجرى رجال الإدارة، أعمال تجديد العلامات الإرشادية على الأرض بالشارع، عبر طلاء الفواصل بين الحارات، والأسهم الخاصة بالاتجاهات والخانات الدالة على وجود إشارة مرورية.

ووضع رجال المرور بالجيزة مجموعة كبيرة من الأقماع لتوجيه السيارات بعيدا عن الطلاء؛ لعدم إتلافه.

وتسبب الإغلاق الجزئي في سير السيارات "عكس الاتجاه" وتحديدا بداية من تقاطع الشارع مع شارع عبد المنعم رياض. 
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