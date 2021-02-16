بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي

يعتبر الفطير المشلتت الفلاحى من أكثر الوصفات التى تبحث عنها العديد من ربات البيوت.

إليك طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بنفسك وبخطوات سهلة وبسيطة دون الحاجة لشرائه جاهزًا.

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحى



2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

ماء للعجن

سمنة

عسل ابيض للتقديم

عسل اسود للتقديم

مش للتقديم

طريقة عمل فطير مشلتت بالسمن البلدى بالخطوات

فى العجان يخلط الدقيق مع السكر والملح لمدة 10 دقائق ثم تترك لترتاح ويرفع العجين ثم يدهن بالسمن.

تشكل كرات متوسطة الحجم ثم ترفع على صينية وتترك ترتاح لمدة 10 دقائق.

فى صينية الفرن المدهونة سمنة أيضا يتم وضع 4 طبقات من العجين بعد فردها ويدخل الفرن حتى تنضج

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طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحى

3 أكواب دقيق أسمر

ماء

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

زيت زيتون

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحى بالخطوات

فى وعاء ابدئى فى تقليب الدقيق والسكر والملح ثم يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

تترك العجينة لترتاح ثم تقطع لكرات ثم تفرد العجينة بالنشابة

تدهن العجينة بزيت الزيتون وتترك لترتاح ثم تفرد فى صينية وتوضع بالفرن حتى النضج وتقطع وتقدم.

طريقة عمل الفطير المشلتت الصعيدى بالمقادير

3 أكواب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

ماء للعجن

قشطة

سمنه للفرد



طريقة عمل الفطير المشلتت الصعيدى بالخطوات

فى وعاء تخلط المكونات حتى الحصول على عجينة وتفرد وتدهن بالقشطة والسمنة وتطبق ثم تترك لترتاح مرة أخرى

تفرد العجين وتدهن الوجه بالقشطة والسمنة وتوضع فى صينية فى الفرن حتى تمام النضج تقطع وتقدم.

طريقة عمل الفطير المشلتت فاطمة أبو حاتى

كيلو دقيق

ملعقة كبيرة ملح

3 أكواب ماء فاتر

زيت

طريقة عمل الفطير المشلتت فاطمة أبو حاتى بالخطوات:

في وعاء قومى جيدا بخلط كل من الدقيق والملح جيدا ثم ضيفي الماء والدقيق تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة لينة وغطي العجين واتركيه لمدة ساعة حتى يختمر

بعد أن يختمر الدقيق قومي بتقطيع العجين إلى كرات وابدأي في فردها باستخدام النشابة ثم بيدك حتى تصبح خفيفة

أبدئى فى دهن قطعة العجينة بالزبدة أو الزيت أو السمن وتطبيق العجين على بعضه من الأطراف، ليصبح على شكل مربع

ضعي مربعات الفطير بداخل بعضهما حتى تصبح طبقات عديدة و ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي الفطير المشلتت وأدخليه الفرن



طريقة عمل الفطير المشلتت الطري

مدة تحضير الفطير المشلتت في المنزل: ساعتان

الكمية: يكفي لـ 3 أفراد

مكونات الفطير المشلتت في المنزل:

كيلو دقيق

ملعقة كبيرة ملح

3 أكواب ماء فاتر

زيت

طريقة عمل الفطر المشلتت في المنزل:

1- في وعاء عميق ضيفي الدقيق والملح واخلطيه بالماء

2- اعجني الخليط جيدًا بيدك وضيفي الماء والدقيق تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة لينة

3- غطي العجين واتركيه لمدة ساعة حتى يختمر

4- بعد ساعة قومي بتقطيع العجين إلى كرات حسب الحجم الذي ترغبينه سواء كرات صغيرة أو كبيرة

5- على سطح المطبخ ضعي بضع نقاط زيت وضعي عليها قطعة العجين وابدأي في فردها باستخدام النشابة

5- بعد فرد قطعة العجينة بالنشابة، قومي بفردها بيدك حتى تصبح خفيفة وواسعة

6- ادهني قطعة العجينة بالزبدة أو الزيت أو السمن حسب رغبتك

7- قومي بتطبيق العجين على بعضه من الأطراف، ليصبح على شكل مربع

8- قومي بصنع عدة كرات من العجين بنفس الطريقة السابقة

9- ضعي مربعات الفطير بداخل بعضهما حتى تصبح طبقات عديدة

10- ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي الفطير المشلتت وأدخليه الفرن لمدة 25 دقيقىة حتى تنضج.