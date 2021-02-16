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رياضة

فوزي لقجع يزور معسكر منتخب شباب المغرب قبل لقاء جامبيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:04 ص
فوزي لقجع
فوزي لقجع
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عبدالله هشام
زار فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم لاعبي منتخب الشباب، قبل انطلاق المران الذي أجراه الأسود، مساء أمس ، استعدادا لمواجهة منتخب جامبيا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا للشباب في موريتانيا.

وجاءت الزيارة لدعم المنتخب المغربي والجهاز الفني بقيادة زكرياء عبوب، وسيحضر "لقجع" مباراة منتخب المغرب أمام جامبيا من الملعب .

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة إلى جانب جامبيا، غانا وتنزانيا.

وغاب منتخب أسود الأطلسي للشباب المغربي عن النسخ السبع الأخيرة منذ إقصائه من دور المجموعات لنسخة 2005 في بنين.

استضاف المغرب البطولة وفاز بها في 1997 ويأملون في تكرار هذا الإنجاز ، بداية من افتتاح المشوار أمام جامبيا.

تأهل المنتخب المغربي لنهائيات موريتانيا بعد فوزهم ببطولة اتحاد شمال إفريقيا تحت 20 سنة في رادس بتونس.
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