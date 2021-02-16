من احتفالية عيد الحب.. رامي رضوان رفقة دنيا سمير غانم

نشر الاعلامى رامى رضوان صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهر برفقة زوجته الفنانه دنيا سمير غانم من احتفالية عيد الحب.





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من ناحية أخرى انتهت الفنانة دنيا سمير غانم من تصوير بطولتها المطلقة الأولى في عالم السينما وهو فيلم "تسليم أهالى" .





فيلم "تسليم أهالي"، يعد تجربة البطولة المطلقة الأولى في السينما لدنيا سمير غانم، بعدما قدمت دور البطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد، وبيومي فؤاد، ودلال عبد العزيز، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إيمي سمير غانم ولوسي.





وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" رمضان الماضي فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة CBC.