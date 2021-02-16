أخبار التكنولوجيا .. هجوم إلكتروني أصاب 18 ألف مؤسسة عالميا .. اشتر آيفون 8 بلس بـ 4700 جنيه

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
تعمل شركة سامسونج على إصدار عدد من الهواتف الذكية من فئة الهواتف المتوسطة مثل هاتف Galaxy A72 و Galaxy A52 وغيرها التى تجمع بين الإمكانات الكبيرة مثل البطاريات ذات السعة الكبيرة والكاميرات جيدة الدقة مع السعر المناسب، الأمر الذى يجعل هذه الهواتف تنافس فئة الهواتف الرائدة.
منذ إطلاق محرك البحث جوجل كروم، أصبح مستخدمو الإنترنت فى جميع أنحاء العالم يسألون جوجل أكثر مما يسألون أى شخص آخر، حتى أنفسهم، وهو الأمر الذى حدث مع فتاة جعلتها تسأل جوجل أسئلة كان يجب أن تسألها لنفسها أولا أو تسألها لأحد أقاربها أو حتى لمالك محل الحيوانات.
مع بداية كل عام جديد تبدأ التسريبات بالانتشار حول مواصفات و ميزات أحدث إصدار من أشهر هاتف ذكي فى العالم آيفون، وبالفعل بدأت الأخبار والتقارير المتعلقة بـ آيفون 13 فى الظهور، ومن أبرزها أن شاشته لن تظلم أبدًا، حيث ستعمل مثل شاشات ساعات آبل عند السكون، لتوفر نسبة الشحن والإشعارات بشكل مستمر.
هناك خطأ شائع يقوم به معظم مستخدمى واتسآب WhatsApp وهو إرسال رسائل خاصة إلى شخص آخر عن طريق الخطأ، والتى من الممكن أن تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للبعض أو تسبب إحراجا كبيرا لهم، كما تسبب الكثير من الندم بالنسبة للمرسل خصوصا إذا تم رؤية هذه الرسائل.
لا شك في أن التطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب"، أصبح لا غنى عنه على هواتف المليارات حول العالم، حيث يتسقبل ويرسل يوميًا أرقامًا مهولة من الرسائل المختلفة، ولكن مثله مثل كافة التطبيقات التى تعاني من الخصوصية مؤخرًا، خاصةً عندما يتفقد أحدهم هاتفك ويبحث فى رسائلك الخاصة.
يمل الكثيرون من تطبيقات التواصل الاجتماعى بعد فترة من الوقت، أو لزيادة أعمالهم وقلة أوقات فراغهم وأيضا للابتعاد عن الجدل والإزعاج ، وتفضيل الحياة الهادئة بعيدا عن تطبيقات السوشال الميديا، الامر الذى يدفعهم إلى حذف العديد من تطبيقات التواصل والمراسلة.
عادة ما يعاني مستخدمو تطبيق منصة التواصل الإجتماعية الشهير تويتر Twitter من استهلاك باقة الإنترنت الخاصة بالهاتف الذكي بسبب ظهور العديد من مقاطع الفيديو، الأمر الذى سبب للبعض منهم خسائر مادية على أنظمة اتصالاتهم.
كشفت تسريبات مصورة لهاتف Mi 11 Lite القادم من شركة شاومى الصينية، والذى يعتبر أرخص هاتف رائد فى سلسلة Mi 11 تظهر احتوائه على شاشة مسطحة بشكل مميز، ونوتش أو ثقب صغير فى أعلي يسار الشاشة.
ازداد إقبال الكثير من الأشخاص على تطبيق سيجنال Sgnal في الفترة الأخيرة كبديل لتطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب Whatsapp بعد اعلان الأخير عن سياسته الجديدة التي تهدد خصوصية المستخدمين، ويوفر تطبيق سيجنال العديد من المميزات التي جعلته الخيار الأول للكثير، أهمها الخصوصية التي تتيح مسح الرسائل وقفل الشاشة وقفل التسجيل، ولكن قد يتسائل البعض إذا كان بإمكانك استخدام التطبيق على الكمبيوتر المحمول أو الشخصي.
نجح هاتف آيفون الشهير في حصد أرقام مبيعات ضخمة منذ أول طلة فى عام 2007، حيث الأداء القوي والتصميم المبهر، و بصفة خاصة الإصدارات ذات الحجم الكبير مثل iPhone 8 plus، حيث الشاشة الكبيرة التى تتيح تجربة مشاهدة رائعة، ورغم سعره المرتفع يمكنك شراء نسخة منه بأقل سعر ممكن.
قال براد سميث، الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت، إن هجوم SolarWinds الإلكترونى الذى تم اكتشافه فى شهر ديسمبر الماضى، والذى أصاب وزارات وهيئات حكومية أمريكية، يعتبر أكبر هجوم شهده العالم وأكثره تعقيدًا.
ينزعج كثيرون من مستخدمى تطبيق الدردشة الأشهر فى العالم، واتسآب من رؤية الآخرين لرسائلهم الخاصة وصورهم عند رؤية شئ معين فى هواتفهم، ويسبب هذا الأمر مشكلة للكثيرين الذين يريدون الحفاظ على خصوصيتهم.