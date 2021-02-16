أخبار التكنولوجيا .. هجوم إلكتروني أصاب 18 ألف مؤسسة عالميا .. اشتر آيفون 8 بلس بـ 4700 جنيه

و Galaxy A52 وغيرها التى تجمع بين الإمكانات الكبيرة مثل البطاريات ذات السعة الكبيرة والكاميرات جيدة الدقة مع السعر المناسب، الأمر الذى يجعل هذه الهواتف تنافس فئة الهواتف





مع بداية كل عام جديد تبدأ التسريبات بالانتشار حول مواصفات و ميزات أحدث إصدار من أشهر هاتف ذكي فى العالم آيفون، وبالفعل بدأت الأخبار والتقارير المتعلقة بـ آيفون 13 فى الظهور، ومن أبرزها أن شاشته لن تظلم أبدًا، حيث ستعمل مثل شاشات ساعات آبل عند السكون، لتوفر نسبة الشحن والإشعارات بشكل مستمر.