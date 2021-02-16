ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سعد سمير مشاكس وحمدي الأكثر التزاما.. أخصائي تأهيل الأهلي يكشف سر نجاح لاعبي الفريق بدنيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:26 ص
سعد سمير
سعد سمير
Advertisements
محمد رشاد
كشف محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل تطبيق لاعبي القلعة الحمراء، للبرامج التأهلية الخاصة بهم .

وقال وفائي في تصريحاته لبرنامج ملعب أون عبر قناة أون تايم سبورتس إن سعد سمير مدافع الفريق لاعب مشاكس دائما أثناء تنفيذ برنامجه التأهيلي عندما يتعرض للإصابة ، و حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق أكثر لاعبي الأحمر تنفيذا لبرنامج العلاج الطبيعي أثناء تعرضه للإصابة.

وعن سر نجاح الأهلي قال وفائي أن التزام لاعبي الفريق بالكامل هو سر النجاح وسبب كبير في عودتهم بشكل سريع.

وأكد أخصائي العلاج الطبيعي أن عضلات تختلف بين لاعب وآخر وهو الذي يسبب اختلاف في مدة التأهيل للاعبين ، كما أن الاستشفاء الذي يخضع له اللاعبون عقب المباريات يقلل من فرص حدوث الإصابات العضلية
Advertisements
Advertisements

فرج عامر : أتممنا بيع حسام حسن لنادٍ مصري مقابل 40 مليون جنيه

مروة عيد عبد الملك: الحملة الممنهجة ضدي صاحبها يعمل في قناة فضائية لناد جماهيري

أتمنى أن أصبح مثل محمد صلاح.. عبد الله حافظ: علي ماهر سبب رحيلي عن إنبي وأتطلع للاحتراف في البوندسليجا

سعد سمير مشاكس وحمدي الأكثر التزاما.. أخصائي تأهيل الأهلي يكشف سر نجاح لاعبي الفريق بدنيا

ننشر تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني

بعد البرونزية: ضياء السيد ينتقد مسئولي الأهلي.. ويؤكد: لا تنتظروا خيرا من والتر بواليا

دعمه ليس في محله.. ضياء السيد يوجه نصيحة لـ مروان محسن

تحركاته فطرية مثل العميد وجمال.. طارق يحيى: شرط وحيد ليكون أسامة فيصل مهاجم الزمالك الأول

ترتيب الدورى الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على نيوكاسل

طارق يحيى: جمال عبد الحميد جاء لأهداف استثمارية داخل نادي الزمالك

خالد الغندور يهاجم أحمد بلال بسبب مصطفى محمد

هاني حتحوت يوجه رسالة مهمة لـ مروة عيد عبدالملك بسبب الجماهير.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد