سعد سمير مشاكس وحمدي الأكثر التزاما.. أخصائي تأهيل الأهلي يكشف سر نجاح لاعبي الفريق بدنيا

كشف محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تفاصيل تطبيق لاعبي القلعة الحمراء، للبرامج التأهلية الخاصة بهم .





وقال وفائي في تصريحاته لبرنامج ملعب أون عبر قناة أون تايم سبورتس إن سعد سمير مدافع الفريق لاعب مشاكس دائما أثناء تنفيذ برنامجه التأهيلي عندما يتعرض للإصابة ، و حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق أكثر لاعبي الأحمر تنفيذا لبرنامج العلاج الطبيعي أثناء تعرضه للإصابة.





وعن سر نجاح الأهلي قال وفائي أن التزام لاعبي الفريق بالكامل هو سر النجاح وسبب كبير في عودتهم بشكل سريع.



