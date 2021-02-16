موجز السوشيال ميديا.. فيديو جديد من فيلم السرب.. رامي رضوان و دنيا سمير غانم يحتفلان بـ عيد الحب.. هدية ابن مها أحمد لها في الفلانتين

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نشرت الفنانة مها احمد فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهرت فى الفيديو مع هدية "الفلانتين" التى أهداها إياها نجلها، وعلقت عليها: "قلبي يا ناس، دولا مدلعنى، هابي فلانتين قلب ماما".









نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





ويظهر فى الفيديو احد معجبيه الصغار وهو يعبر عن حبه لمحمد رمضان نمبر ١، و يتم سؤالهم فى الفيديو، و بالنسبة لنمبر ٢؟، و لكنهم ابدوا اعتراضهم.









نشر الاعلامى رامى رضوان صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهر برفقة زوجته الفنانه دنيا سمير غانم من احتفالية عيد الحب









نشرت النجمة هيدي كرم فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت فى الفيديو، برفقة والدتها، وهما يقضيان وقتهما في المطبخ، في صنع الماسكات.









نشر الفنان شريف منير فيديو جديد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





ونشر مقطع فيديو من فيلمه المنتظر " السرب" وكتب معلقا:" قريبا فيلم السرب".