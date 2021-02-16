الصحف الإماراتية.. هجوم صاروخي على أربيل.. إعفاء 5 وزراء من الحكومة التونسية.. العالم يسابق الزمن لمكافحة كورونا

الصحف الإماراتية:

*هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في اربيل

*إعفاء 5 وزراء من الحكومة التونسية

*النواب الأمريكي يجري تحقيقا مستقلا عن اقتحام الكونجرس





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء، على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، حيث أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع لعلاقات وثيقة مع أوكرانيا.





ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين تسجيل 613 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة، وذلك مقابل 611 إصابة و59 وفاة أول أمس.





وإلى العراق، قُتل متعاقد مدني أجنبي وجرح 5 آخرين بالإضافة إلى جندي أمريكي في هجوم صاروخي استهدف ليل أمس الإثنين قاعدة جوية في كردستان العراق، وفق ما أعلنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة.





ومن السودان، فيما تنشغل السلطة الانتقالية في السودان، بمعالجة الأوضاع الاقتصادية الضاغطة؛ تحاول عناصر النظام المخلوع، استغلال تلك الظروف لإجهاض الفترة الانتقالية، من خلال حملات التحريض على الاحتجاج والتخريب، ورغم أن الحكومة الانتقالية، تقر بما يواجه المواطن السوداني من أزمة معيشية وخدمية، إلا أنها كشفت في ذات الوقت، عن مخططات تقوم بها عناصر فاعلة من حزب المؤتمر الوطني المحلول، لتحويل مسار الاحتجاجات المطلبية، وجرها نحو أهداف تخريبية، تستهدف المنشآت العامة والممتلكات الخاصة.





وفي فلسطين، أعلنت الحكومة الفلسطينية، إرجاء عملية تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا؛ بسبب تأخر وصول اللقاحات المطلوبة، في وقت عادت أعداد الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى الارتفاع.





ومن اليمن، تتواصل لليوم الثامن على التوالي، المعارك العنيفة، في غرب وشمال غرب محافظة مأرب، بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي، منذ استئناف الميليشيا هجومها على المحافظة. وكانت جبهة صرواح في غرب المحافظة، الأشد، حيث شهدت مصرع العشرات من المهاجمين.





وفي تونس، قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إعفاء 5 وزراء من مهامهم، في انتظار الحسم في مصير التعديل الحكومي المعطل منذ أسابيع.





ودوليا، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة "غاضبة" بسبب هجوم صاروخي وقع أمس الاثنين في منطقة كردستان العراق، وأسفر- كما أفادت التقارير- عن مقتل متعاقد مدني وإصابة عدد آخر بجروح، بينهم جندي أمريكي والعديد من المتعاقدين الأمريكيين.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أعلن السودان متابعة التزاماته الدولية في ملف حقوق الإنسان بتقديم عمل حقيقي وجاد، فيما أنهت وزارة التربية والتعليم خدمة 94 معلمًا ومعلمة من منسوبي النظام «الإخواني» المحلول.





ودوليا، تتسارع عمليات التلقيح عالميًا في مختلف دول العالم، ففي الوقت الذي كان يتم فيه تطعيم نحو 500 ألف شخص في اليوم، عالميًا، منذ بدء إنتاج اللقاحات الشهر الماضي، بات يتم تطعيم نحو 4.5 مليون شخص يوميًا، حسب إحصاءات الأسبوع الماضي.





ومن صحيفة الاتحاد، أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 109.07 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و509498​، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



