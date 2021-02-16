اليابان تخصص قرابة 5 ملايين دولار كمساعدات إنسانية لأرمينيا وأذربيجان

قررت اليابان تخصيص 8ر4 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من الصراع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناجورنو قرة باغ غير المعترف به.





وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء: "في 16 فبراير، قررت حكومة اليابان تقديم منحة طارئة بقيمة 8ر4 مليون دولار أمريكي في إطار معالجة الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان".





وأضاف البيان أن هذه المساعدات من شأنها تحسين البيئة المعيشية مثل إصلاح الملاجئ والدعم الطبي، فضلًا عن توفير إمدادات الإغاثة من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمنظمة الدولية الهجرة (المنظمة الدولية للهجرة) وبرنامج الغذاء العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.





وأفادت الخارجية اليابانية بتخصيص 6ر3 مليون دولار لأرمينيا مع تقديم 2ر1 مليون دولار لأذربيجان.