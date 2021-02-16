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أخبار العالم

بسبب إجراءات كورونا.. نواب يوجهون رسالة تحذيرية لـ الحكومة الكويتية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:37 ص
نواب يوجهون رسالة
نواب يوجهون رسالة تحذيرية لـ الحكومة الكويتية
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دعاء أبوهشيمة
بعث مجموعة من النواب الكويتيون رسالة تحذيرية إلى الحكومة خوفا من تعرض أصحاب الأعمال للإفلاس، بسبب الإجراءات والقيود التي اتخذها مجلس الوزراء في إطار مكافحة تداعيات انتشار فيروس «كورونا».

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر قولها إن النواب أكدوا في رسالتهم أن "إجراءات الحكومة قيدت حياة الأفراد والأسر الكويتية، وألحقت أضرارًا بالغة بالنشاط الاقتصادي، وتركت أصحاب الأعمال في مواجهة خطر الإفلاس من دون أي تدخل حكومي لرفع الأعباء عنهم". 

وأضافوا أن: "الانعكاسات السلبية التي تترتب على هذا الوضع الاقتصادي على العمالة الوطنية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية".

وأشار النواب إلى أن "ارتجال القرارات وعشوائيتها وسوء التقدير الحكومي تحتاج إلى وقفة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن عدد من الإجراءات التي تتخذها بشكل حاسم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وجاءت هذه الإجراءات كالآتي: 
1 - تسريع وتيرة التطعيمات لتعزيز المناعة المجتمعية 
2 - متابعة المزيد من اللقاحات مع الشركات المنتجة حول العالم
 3 - تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بالاشتراطات الوقائية
 4 - العمل على منع المخالطة والتحذير من إقامة المناسبات
 5 - زيادة المسحات اليومية في المناطق لاكتشاف المصابين
 6 - تشجيع المواطنين والمقيمين على التسجيل عبر الرابط لأخذ اللقاح
 7 - تخصيص المزيد من مراكز الرعاية الصحية للتطعيمات ضد «كورونا».
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