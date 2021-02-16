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حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:24 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين وقع بطريق قرية بوق بمركز القوصية في أسيوط. 

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين امام مدخل قرية بوق ووقوع وفيات ومصابين. 

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم " ١٢٧٩ ي. س. أ" ربع نقل والسيارة رقم " ٩٧٥٢  ي. م. د". 

وأسفر الحادث عن مصرع كل من "عبدالرازق. ع. ح" ٥٢ عاما "سائق السيارة الربع نقل"، "حمادة. ف. أ" ٣٢ عاما مقيمين قرية بوق، وجثة مجهولة الهوية. 

كما نتج عن الحادث إصابة كل من "محمود. ن. ع" ٢٠ عاما ،" فيصل. ج. ف " ٤٠ عاما وشخص اخر مجهولة الهوية مقيمين قرية بوق. 

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى والمصابين الى المستشفى لتلقى العلاج.
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
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