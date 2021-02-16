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أخبار العالم

بعد تحذيرات لـ الحكومة الكويتية.. الغانم يعلن عن قانون جديد لـ أصحاب المشاريع

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:57 ص
الغانم يعلن عن قانون
الغانم يعلن عن قانون جديد لـ أصحاب المشاريع
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قسم الخارجي
أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، عن تقدمه ومجموعة كبيرة من النواب باقتراح بقانون يلزم الحكومة تعويض أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، عن الأضرار التي تكبدوها جراء تداعيات أزمة كورونا والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها، معربًا عن اعتقاده بأنه "سيحظى بالتوافق مع الحكومة".

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، أشار الغانم، أمس الاثنين، إلى  أنه سيكون هناك توافق مع الحكومة لتعويض هؤلاء المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم.

 لافتًا إلى أن ذلك "يرتبط فقط بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وسيحددها القانون بشكل واضح وجلي، حتى لا تفسر تفسيرات أخرى بأنها خدمة لأطراف معينة". 

وشدد رئيس المجلس على أنه "لا يمكن أن نسمح للتداعيات التي حصلت وآثارها السلبية، سواء كانت أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية، أن تمر من دون أن يكون لنا وقفة"، مشيرا إلى أنه «جار الانتهاء من إعداد قانون يسمح لأرباب العمل بالتفاهم مع الموظفين غير الكويتيين».

وأعرب الغانم عن أمله في أن تتضمن الجلسة المزمع عقدها اليوم (الثلاثاء) توصيات بطلب استعجال للجنتين التشريعية والمالية للانتهاء بأسرع وقت ممكن من هذه القوانين التي تعالج وتساهم في تخفيف الآثار السلبية على أرباب العمل وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.

بعث مجموعة من النواب الكويتيون رسالة تحذيرية إلى الحكومة خوفا  تعرض أصحاب الأعمال للإفلاس، بسبب الإجراءات والقيود التي اتخذها مجلس الوزراء في إطار مكافحة تداعيات انتشار فيروس «كورونا».

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر قولها إن النواب أكدوا في رسالتهم أن "إجراءات الحكومة قيدت حياة الأفراد والأسر الكويتية، وألحقت أضرارًا بالغة بالنشاط الاقتصادي، وتركت أصحاب الأعمال في مواجهة خطر الإفلاس من دون أي تدخل حكومي لرفع الأعباء عنهم". 

وأضافوا أن: "الانعكاسات السلبية التي تترتب على هذا الوضع الاقتصادي على العمالة الوطنية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية".

وأشار النواب إلى أن "ارتجال القرارات وعشوائيتها وسوء التقدير الحكومي تحتاج إلى وقفة".
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