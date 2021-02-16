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وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:08 ص
طارق شوقى وزير التربية
طارق شوقى وزير التربية والتعليم
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آيات أحمد
قالت الإعلامية داليا ايمن ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أعلن  الانتهاء من جدول امتحانات الصف الأول والصف الثاني الثانوي، ليبدأ من 27 فبراير إلى 9 مارس، لافتًا إلى أن امتحانات الترم الثاني ستكون على 3 مراحل في المنزل حتى يتم التفرغ للشهادات العامة.

وأضافت الإعلامية داليا ايمن ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن وزير التربية والتعليم أكد ان امتحانات الترم الثانى ستكون على 3 مراحل فى المنزل.


وتابع من يريد عدم دخول الامتحانات فهذا قراره، والمطلوب أن يقدم إقرار وجميع الخيارات متاحة لكن لا يمكن أن أفرض رأي واحد على 20 مليون.

وتابع شوقي: "منصة مدرستنا وحصص مصر يشرف عليها محترفين وتم تصوير أفلام وإضاءة وشغل محترفين.. ومكتبة ذاكر مهمة وهناك القنوات التعليمة التليفزيونية والكتب الإلكترونية تفاعلية وفيها صوت وصورة"، مؤكدًا أن التلاميذ من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانوية لابد أن يكون لديهم وسيلة إلكترونية.

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