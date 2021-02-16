ليس للاستثمار.. مصري مقيم بكندا يروي تفاصيل مشروع الحرف اليدوية بالجمالية

قال الدكتور إبراهيم قسيسية، مصري مقيم بكندا قرر إنشاء مركز لدعم الحرف اليدوية بالجمالية وافتتحته وزيرة الهجرة مؤخرا، إن المشروع ليس استثماريًا على قدر ما هو حنين للصناعات القديمة، ورغبة في توفير فرص عمل، إلى جانب جذب السياحة، أكثر من النظر لكمية المبيعات.





وأضاف قسيسية، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" ، والمذاع على القناة الأولى، أن المشروع متوارث عن الأجداد، ولكن الضغوط المالية للجيل الجديد ، قللت عدد العمالة في هذه المجالات، للحصول على عائد مادي أكبر.





وأشار إلى أن المركز يعمل على توفير مكان مناسب للعمل، وبه إضاءات جيدة، للتشجيع على الاستمرارية، إلى جانب مكان للأكل ومكان للراحة، معقبا : " الشارع المصري والجمالية كانت الصناعات فيهما تتم في الشارع قديمًا".





ولفت إلى أن الدور الارضي للمشروع سيقسم إلى 8 أجزاء، وكل جزء سيكون له مجال مختص به، منها مشروعات التطريز، وتطعيم الخشب، وصناعات الفضة والنحاس.





ووجّه الشكر لـ وزيرة الهجرة، الدكتورة نبيلة مكرم، على دعمها للمشروع من حيث التصاريح، وإزالة المعوقات، التي تواجه المشروع.



