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فن

جلسة تصوير رومانسية لانجين أكيورك وتوبا بويوكستون تشعل السوشيال ميديا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:25 ص
انجين اكيورك وتوبا
انجين اكيورك وتوبا بويوكستون
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شروق ابراهيم
خضع الثنائي الشهير أنجين اكيورك وتوبا بويوكستون لجلسة تصوير رومانسية من أجل تصوير بوستر مسلسل "ابنة السفير". 

وظهرت توبا بويوكستون في حالة تناغم كبيرة مع انجين اكيورك وذلك في أول ظهور فني لهما بعد مسلسل "العشق الاسود" الذي عرض في 2015. 

وشهدت أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل اكتشاف سلطان "انجين اكيورك" أن ابنته ملك تعاني من حالة نفسية سيئة أدت إلى تساقط شعرها، وذلك بعدما تلتفت نور "توبا بويوكوستون" إلى هذا الأمر.

وسبق وصرحت توبا بويوكوستن انها تريد العمل مع انجين اكيوريك مجددا بشدة، مضيفة: مسلسل العشق الاسود كان جميلا جدا حتى أن هناك جامعة أجرت دراسة عن تناسقنا، فحركاتنا كانت تظهر وكأنها حقيقية جدا لذلك التناسق مع انجين رائع".

قصة مسلسل ابنة السفير
مسلسل "ابنة السفير" يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه أنها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

جلسة تصوير رومانسية لانجين أكيورك وتوبا بويوكستون تشعل السوشيال ميديا
جلسة تصوير رومانسية لانجين أكيورك وتوبا بويوكستون تشعل السوشيال ميديا
جلسة تصوير رومانسية لانجين أكيورك وتوبا بويوكستون تشعل السوشيال ميديا
جلسة تصوير رومانسية لانجين أكيورك وتوبا بويوكستون تشعل السوشيال ميديا
جلسة تصوير رومانسية لانجين أكيورك وتوبا بويوكستون تشعل السوشيال ميديا
جلسة تصوير رومانسية لانجين أكيورك وتوبا بويوكستون تشعل السوشيال ميديا
جلسة تصوير رومانسية لانجين أكيورك وتوبا بويوكستون تشعل السوشيال ميديا
جلسة تصوير رومانسية لانجين أكيورك وتوبا بويوكستون تشعل السوشيال ميديا
جلسة تصوير رومانسية لانجين أكيورك وتوبا بويوكستون تشعل السوشيال ميديا
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