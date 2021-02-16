هل طبيعي ؟ .. مشهد حوت يحتضن صغيره يثير تساؤل السوشيال ميديا

كشف الدكتور محمود معاطي ، مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ، تفاصيل احتضان حوت لصغيره ، والذي انتشر صوره على نطاق واسع ، في صفحات السوشيال ميديا ،





موضحا أن هذا الحوت يعرف بـ " الحوت الأحدب " ، وهو يعرف أنه من الحيتان القافزة ، ولا يمتلك أسنانا حقيقية ، ويمتلك عوضا عنها مادة تشبه أظافر الإنسان .





وأضاف الدكتور محمود معاطي ، عبر "سكايب" لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى ، أن جميع الأسماك وزعانفها رأسية، بينما الثدييات البحرية لها زعانف أفقية ، و تلد ولا تبيض .





وأشار إلى أن الرعاية الأبوية في الثدييات البحرية موجودة في الأصل ، وتصحبه طول فترة الرضاعة ، معقبا : " الوضع الذي ظهر يوضح أمومة أكبر عن المعتاد واحتمال أنها كانت تحميه من الأعداء" .





ولفت إلى أن مدة الحمل في هذا النوع من الثدييات البحرية 11 شهرا ونصف ، وفترة الرضاعة من سنة ونصف لسنتين ، ودورة ولادتهم كل ثلاثة سنوات .





وتابع : أن الدولفين والحوت من الثدييات التي تمتاز بالأبوية ، خلال فترة حضانتها لأطفالها ، مشيرا إلى أن الكائنات البحرية لا تهاجم الإنسان إلا في حالة الدفاع عن نفسه.