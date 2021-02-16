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توك شو

هل طبيعي ؟ .. مشهد حوت يحتضن صغيره يثير تساؤل السوشيال ميديا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:26 ص
حوت يحتضن صغيره
حوت يحتضن صغيره
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نورهان رأفت
كشف الدكتور محمود معاطي ، مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ، تفاصيل احتضان حوت لصغيره ، والذي انتشر صوره على نطاق واسع ، في صفحات السوشيال ميديا ، 

موضحا أن هذا الحوت يعرف بـ " الحوت الأحدب " ، وهو يعرف أنه من الحيتان القافزة ، ولا يمتلك أسنانا حقيقية ، ويمتلك عوضا عنها مادة تشبه أظافر الإنسان .

وأضاف الدكتور محمود معاطي ، عبر "سكايب" لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى ، أن جميع الأسماك وزعانفها رأسية، بينما الثدييات البحرية لها زعانف أفقية ، و تلد ولا تبيض .

وأشار إلى أن الرعاية الأبوية في الثدييات البحرية موجودة في الأصل ، وتصحبه طول فترة الرضاعة ، معقبا : " الوضع الذي ظهر يوضح أمومة أكبر عن المعتاد واحتمال أنها كانت تحميه من الأعداء" .

ولفت إلى أن مدة الحمل في هذا النوع من الثدييات البحرية 11 شهرا ونصف ، وفترة الرضاعة من سنة ونصف لسنتين ، ودورة ولادتهم كل ثلاثة سنوات .

وتابع : أن الدولفين والحوت من الثدييات التي تمتاز بالأبوية ، خلال فترة حضانتها لأطفالها ، مشيرا إلى أن الكائنات البحرية لا تهاجم الإنسان إلا في حالة الدفاع عن نفسه.
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