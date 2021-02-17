وزارة الري: الانتهاء من تأهيل وتبطين 1000 كيلومتر من الترع.. وتطوير وحماية مجرى نهر النيل وحماية الشواطئ المصرية

وزارة الري:

= تنفيذ ٨٦% من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١

= الانتهاء من تأهيل ١٠٠٠ كيلومتر من الترع وجارى تنفيذ ٤٠٠٠ كيلومتر أخرى

= تنفيذ مشروعات تطوير للمساقي وإدخال نظم للري الحديث بالمراكز المشمولة بمبادرة "حياة كريمة"









عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط ومحمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة للمتابعة لاستعراض خطة وزارة الموارد المائية والرى للعام المالي القادم ٢٠٢١-٢٠٢٢ وموقف تنفيذ مشروعات الوزارة خلال العام المالي الحالي.





وقد عقد الاجتماع بتقنية الفيديوكونفرانس بمشاركة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.





وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٨٦% من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، مؤكدًا أن كافة المشروعات تسير وفقًا للمعدلات والبرامج الزمنية المخطط لها.





كما أوضح الدكتور عبد العاطي أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، موضحًا أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن ١٠٠٠ كيلومتر وجارى تنفيذ ترع بأطوال ٤٠٠٠ كيلومتر أخرى، حيث تم تنفيذ أعمال بحوالى ٤ مليار جنيه، ومن المتوقع تنفيذ أعمال أخرى بحوالي ٥.٥٠ مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالي، ومن المستهدف تنفيذ أعمال بتكلفة ١٢ مليار جنيه تقريبًا خلال العام المالى القادم، بهدف الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في منتصف العام القادم.





وصرح الدكتور "عبدالعاطي" أنه تم عرض موقف مشروع إستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتمادًا على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بالإضافة لأعمال إستكمال إنشاء المآخذ وشبكات الرى والصرف وأعمال التغذية الكهربائية بمناطق المشروع وذلك بتكلفة إجمالية تزيد عن ١٠ مليار جنيه.





بخلاف الأعمال الترابية والصناعية اللازمة لنقل ٥ مليون م٣/ يوم من مياه مصرف بحر البقر بتكلفة إجمالية ٩٥٠ مليون جنيه وكذا أعمال "سحارات - مصارف مكشوفة - مواسير" لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد بتكلفة إجمالية ١.٧٥ مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ ٦٠% من أعمال مشروع بحر البقر من أعمال المسار ومحطات الرفع.





وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء الترعة الفرعية رقم ٤ بمنطقة توشكى بطول ٩ كم والتي تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفة ١.٢ مليار جنيه تقريبا بخطة العام المالى الحالى واستكمال المنشأءت والبنية التحتية الخاصة بالمسار بتكلفة ٢.١٠ مليار جنيه.





كما تم خلال الاجتماع عرض موقف المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالى القادم مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر وتجهيز الآبار الجوفية ومقترح لها مبلغ ما يقرب من٢.٤٠ مليار جنيه، ومشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشأت الكبرى على المجارى المائية ومقترح لها مبلغ ٨٤٦ مليون جنيه، ومشروعات تطوير وترشيد نظم الرى في زمام مليون فدان ومقترح له مبلغ ١١ مليار جنيه.





ومشروع إنشاء وإحلال محطة رفع على مستوى الجمهورية ومقترح له مبلغ ١.٥٠ مليار جنيه تقريبا، ومشروع استكمال وتطوير مبانى ومعامل المركز القومي لبحوث المياه والدراسات التطبيقية في مجال الموارد المائية ومقترح لها مبلغ ١٠٩مليون جنيه، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية بطول ١٦ كم ومقترح لها مبلغ ١.٤ مليار جنيه تقريبا، بالإضافة لأعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة بالوجهين البحرى والقبلى.



