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أخبار البلد

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:00 ص
ماكينات VTM
ماكينات "VTM"
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حمادة خطاب
قامت شركة مترو الأنفاق بتركيب عددا من ماكينات استخراج التذاكر آليًا أو ما تعرف بـ«T.V.M» بعدد من المحطات لتسهيل استخراج التذاكر بطريقة آلية، وتوفير مشقة وقوف الركاب في طوابير التذاكر.

ومن المفترض أن يتم تركيب تلك الماكينات في كافة خطوط المترو بعد نجاحها في الخط الثالث، بعد إعلان الهيئة القومية للأنفاق عن شراء ماكينات تغطي محطات الخطين الأول «المرج- حلوان» والثاني «شبرا الخيمة- المنيب».


وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن تلك الماكينات بالتفاصيل . 

 أولا طريقة عملها

_ تعمل الماكينات الآلية الحالية باستخدام العملة الورقية والمعدنية ومن المفترض أن تعمل بالبطاقات الائتمانية البنكية أيضًا. 

- حدد فئة التذكرة المراد قطعها، سواء بـ 5 جنيهات لـ 9 محطات، و7 لـ 16، و10 لأكثر من ذلك، وأجهز المبلغ المالي. 

- أدخل المبلغ المالي- قيمة التذكرة-، في المكان المخصص له أسفل يمين شاشة الماكينة، ستظهر لك فئات التذاكر الثلاث التي تبدء (5 ، 7 ، 10)، اضغط على فئة التذكرة المراد الحصول عليها.

- بعد ذلك، ستحصل على التذكرة من الفتحة الموجودة أسفل يسار الشاشة، وإذا كان هناك نقود متبقية ستخرج من الفتحة أسفل يمين الشاشة. 

- يمكنك دفع ثمن التذكرة من خلال العملات المعدنية من خلال فتحة أسفل يمين شاشة العرض، حيث يتم وضع النقود قطعة قطعة حتى تصل إلى ثمن التذكرة المراد الحصول عليها.

- تخرج التذكرة أسفل يسار شاشة العرض، وبهذا تكون قد حصلت على تذكرتك.

ثانيا المحطات المتوفر بها الماكينة 

_ الماكينة حتي الآن متوفرة داخل محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالت وهي كالآتي :

_ هارون، هليوبوليس، الألف مسكن، نادي الشمس، النزهة، وكذلك محطات المرحلة الرابعة «هشام بركات، قباء، عمربن الخطاب، الهايكستب، عدلي منصور

_  من المقرر تثبيتها في جميع محطات الخطوط الثلاثة، بعد إعلان الهيئة القومية للأنفاق عن شراء ماكينات تغطي محطات الخطين الأول «المرج- حلوان» والثاني «شبرا الخيمة- المنيب»

ثالثًا الهدف منها 

_  الماكينات تستهدف التسهيل على الركاب وتخفيف الزحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات.
 
_ تعمل الهيئة القومية للأنفاق على شراء ماكينات تغطى محطات الخطين الأول والثانى من شركة فرنسية للحد من الزحام بتلك المحطات. 

تم طرح مناقصة عالمية لشراء ماكينات تغطى باقى محطات المترو التي لم يتم تركيبها بها حتى الآن.

 سيتم تركيب 120 ماكينة صراف آلي بجميع محطات الخطين الأول والثانى.

 كل محطة سيكون بها أكثر من ماكينة آلية وفق حجم كثافتها.

 يمكن للراكب شحن وتجديد الاشتراكات عبر هذه الماكينات.

 
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