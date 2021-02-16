حقيقة تصويت نواب فرنسا على نص قانوني مثير للجدل يستهدف المسلمين

يصوت النواب الفرنسيون في الجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مثير للجدل، يقول منتقدوه إنه يستهدف المسلمين على وجه التحديد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.





وأطلق مقترحو القانون عليه اسم مكافحة "الانفصالية"، ويقولون إن هدفهم من إطلاقه كان محاربة كل الأفكار الانفصالية عن الجمهورية الفرنسية.





وحدث نقاش مطول حول القانون داخل لجنة خاصة أدخلت على مشروع القانون أكثر من 300 تعديل.





ومن المقرر كذلك إن تتم إحالة مشروع القانون للنقاش في مجلس الشيوخ في أبريل.





وأعد مشروع القانون بدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متأثرًا بهجمات شارلي إيبدو في يناير 2015 وقتل المدرس صامويل باتي في أكتوبر 2020.





ويقوم المقترح القانوني على تعزيز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية ويشدد الرقابة على مايسمى بنشر الكراهية عبر الإنترنت، وهو ما يجعل معارضي مشروع القانون يقولون أنه يستهدف تاريخ فرنسا، ويغلق الحريات.



