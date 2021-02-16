الآثار تناشد المواطنين عدم وضع ملصقات أو أي دعاية على التماثيل وتشويهها

قال الدكتور مصطفى وزيري ، الأمين العام لمجلس الآثار، إن مصر تشهد بالكامل تطورات غير مسبوقة في كافة المجالات، موضحًا أن رئيس الوزراء أكد لوزير الأثار الدكتور خالد العناني، اهتمام الدولة بـ الأثار التراثية، على الرغم من أنها غير موثقة أو تابعة لوزارة الآثار.





وكشف الدكتور مصطفى وزيري، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أنه تم عمل جدول على مستوى محافظات مصر لترميم الآثار، حيث بدأت الحملة من بضعة أيام، في محافظة أسوان، وترميم تمثال عباس العقاد ، وازالة الاوساخ من على أكثر من تمثال.





وناشد "وزيري" الشعب المصري عدم وضع الملصقات على التماثيل، وتشويهها، أو أي شكل من الأشكال الدعائية.





وتابع : هذه التماثيل التراثية غير مسجلة ، وما يتم هو مشاركة مشاريع التجميل بالمحافظات ، وأؤكد تشديدي على ضرورة الحفاظ على عليها وعدم تشويهها .





وأكمل : "ناس كتير جدا من المصريين كانوا مبسوطين .. وسمعنا عبارات مثل شدوا حيلكم .. ده اللي احنا مستنيينوا".