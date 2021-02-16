الكويت توافق على استئناف النشاط الرياضي.. هجوم صاروخي على أربيل.. الخارجية الأمريكية تتعهد بمحاسبة المسئولين.. وترامب مهدد بالملاحقات القضائية.. أبرز عناوين الصحف الكويتية اليوم

الكويت.. توافُق حكومي - نيابي لتعويض المشروعات المتضررة

الصحة تحذر: «الوباء المعلوماتي» يهدد مكافحة «كورونا»

نتانياهو يقر بالخلافات مع بايدن

إيران تمهل بايدن أسبوعًا للالتزام بالاتفاق النووي

الاتحاد الأوروبي يطلق غدا الأربعاء برنامجًا لدراسة النسخ المتحوّرة من «كورونا»

بيلوسي تعلن فتح تحقيق مستقل في أعمال شغب الكابيتول الأمريكي

الأمم المتحدة تحذر جيش ميانمار من التعامل بقسوة مع المحتجين









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، أبرزت صحيفة "الوطن" تحذير المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند أمس، الاثنين، من "الوباء المعلوماتي" الذي يقوض جهود الاستجابة في مجال الصحة العامة، ويهدد التدابير المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).









وقال السند، خلال مؤتمر وزارة الصحة الدوري الـ105 بشأن مستجدات الوضع الصحي في البلاد، إنه في حين تستمر الجائحة في إثارة القلق بين الشعوب تبرز الحاجة الملحة لمكافحة المعلومات الخاطئة التي من شأنها أن تؤدي لإلحاق الضرر بصحة الناس مشددا على ضرورة استقاء المعلومات الدقيقة القائمة على العلم والبينة والحجة من المختصين والمصادر الرسمية خاصة هذه المرحلة من رحلة مواجهة جائحة (كورونا).









وأوضحت صحيفة "الأنباء" إعلان وزارة الصحة أمس، الاثنين، تسجيل 823 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 178524 وتسجيل 6 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1009 حالات، كما تم شفاء 772 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 166791.









وأفادت صحيفة "الراي" بافتتاح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بالإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة عنه، بالإضافة إلى مناقشة ملف التركيبة السكانية، وذلك بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.









وقالت صحيفة "القبس" إنه في وقت يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة خاصة لمناقشة الإجراءات الحكومية في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وسط استمرار الرفض النيابي لحضور حكومة مستقيلة، كشف رئيس المجلس مرزوق الغانم عن توافُق مع الحكومة لتعويض المتضررين من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.









وقال الغانم: «أعتقد أنه سيكون هناك توافق مع الحكومة بالتعويض عن الأضرار، وهذا يتعلق فقط بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وسيحددها القانون بشكل واضح، حتى لا تفسر تفسيرات أخرى بأنها خدمة لأطراف ثانية».









وأبرزت الصحيفة ردود الفعل النيابية الرافضة لحضور جلسة مجلس الأمة الخاصة، اليوم، لمناقشة الإجراءات الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.









وأكد النائب مرزوق الخليفة أن عقد جلسة خاصة بوجود حكومة مستقيلة تهريج وعبث وضحك على الذقون، مستدركًا: "إما أن تشكل الحكومة الجديدة وتؤدي القسم أمام سمو الأمير، اليوم، وإلا فإن الجلسة الخاصة لا قيمة لها ولن نحضرها".









وأشارت صحيفة الجريدة إلى موافقة لجنة الطوارئ في مجلس الوزراء على استئناف النشاط الرياضي بدءًا من اليوم، وذلك بعد قبول مذكرة لوزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب عبد الرحمن المطيري.









وكان مجلس الوزراء دعا في 3 فبراير الجاري الاتحادات الرياضية إلى إيقاف النشاط، وهو ما وضعها والأندية في مأزق لما يترتب على ذلك من خسائر مالية وارتباط العديد من الاتحادات باستحقاقات خارجية، لتطلب الأندية الاجتماع مع الوزير المطيري لمناقشة القرار.









وذكرت صحيفة "الأنباء" أن رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، كشف عن انتهاء وزارة الخارجية من دراسة ومراجعة مذكرة التفاهم الخاصة باستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، مشيرًا إلى أن "الخارجية" أرسلتها، قبل 5 أيام، إلى وزارة العمل في أديس أبابا للمراجعة والدراسة، وتسجيل ملاحظاتها على بنودها، حال وجدت، أو اعتمادها كما جاءت.









عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة "الجريدة" بإعلان قوات التحالف في العراق عن مقتل متعاقد مدني أجنبي في الهجوم الصاروخي على أربيل.









وأطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه قاعدة جوية في شمال كردستان العراق، سقط أحدها في مجمّع عسكري تنتشر فيه قوات أجنبية تقودها الولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الإثنين مصدران أمنيان.









ويشكّل إطلاق الصواريخ أول استهداف للجيش الأمريكي أو لمنشآت دبلوماسية أمريكية في العراق منذ نحو شهرين.









وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة "غاضبة" بسبب هجوم صاروخي وقع أمس، الاثنين، في منطقة كردستان العراق وأسفر، كما أفادت التقارير، عن مقتل متعاقد مدني وإصابة عدد آخر بجروح بينهم جندي أمريكي والعديد من المتعاقدين الأمريكيين.









ودعا بلينكين إلى إجراء تحقيق في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء الاثنين قاعدة جوية في إقليم كردستان العراق وأسفر عن مقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح خمسة آخرين بالإضافة إلى جندي أميركي، متعهّدًا "محاسبة المسئولين عنه".









وقالت صحيفة "الوطن" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، الاثنين، بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إيران والفلسطينيين، لكنه قال إن العلاقات بينهما "قوية للغاية".









ونفى البيت الأبيض يوم الجمعة تجاهل بايدن لنتانياهو لعدم إدراجه حتى الآن ضمن مكالمات هاتفية أجراها مع زعماء أجانب منذ توليه منصبه في 20 يناير.









وذكرت صحيفة "الراي" أن إيران امهلت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أسبوعًا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 قبل قيامها بخطوات تثير الشكوك حول قيامها بأنشطة سرية بعد قيامها بتخصيب اليورانيوم بمستوى يقل بخطوة عن مستويات تصنيع الأسلحة النووية، وانتقدت طهران سياسات إدارة بايدن، في حين أجرت إسرائيل مناورات مفاجئة وشنت ضربات تستهدف الوجود الإيراني بسورية قبل اجتماع حكومي يبحث احتمال عودة واشنطن للاتفاق النووي خلال اجتماع حكومي.













دوليا، أوضحت صحيفة "الراي" إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في مقابلة مع صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، تنشر اليوم، الثلاثاء، أنّ المفوضية ستطلق غدا، الأربعاء، برنامجًا لدراسة النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا.









وقالت فون دير لايين إنّ البرنامج الذي أطلق عليه اسم «هيرا إنكوبيتور» «سيجمع المختبرات والسلطات الصحية والعلماء والمفوضية الأوروبية وستخصّص له أموال كبيرة»، من دون أن توضح قيمة هذه الأموال.









وقالت صحيفة "الوطن" إنه رغم تبرئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، إلا أنه لا يزال معرّضًا للملاحقات أمام القضاء ولمساءلات أمام لجنة خاصة أنشأها مجلس النواب، للتحقيق في الهجوم الذي شنه أنصاره على الكابيتول في 6 يناير الماضي.









وفي مجلس الشيوخ، سعى المدعون العامون الديموقراطيون إلى إثبات أن الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، حرض على العنف لأشهر عبر ترويجه "أكاذيب" ورفضه الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر الماضي، في مواجهة جو بايدن وإلقائه خطابًا تحريضيًا أمام آلاف من أنصاره في واشنطن يوم اقتحام الكابيتول.









في السياق ذاته، قالت صحيفة "القبس" إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أعلنت عن إجراء تحقيق "مستقل" في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن الذي وقع يوم 6 يناير الماضي.









وأودت أعمال الشغب بحياة خمسة أشخاص وأصبحت محور تحقيق لمساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب. وأطلق المشرعون الأمريكيون إجراءات لمساءلة ترامب في مجلس النواب، لكن مجلس الشيوخ لم يدنه بالتحريض على التمرد.







